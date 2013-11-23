Меркель звинуватила Кремль у політичному тиску на Україну

На думку канцлера ФРН, відмова України від підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС викликає питання, що це означає в контексті відносин з Росією. Вона впевнена, що Москва чинить "політичний тиск" на східних сусідів Євросоюзу.

Як передає РІА «Новости», про це глава німецького уряду заявила в своєму відеозверненні.

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"Російська сторона вважає, що членство в "Східному партнерстві" з Європейським Союзом спрямоване проти Росії. Це не так", - сказала Меркель.

Як повідомляв УНІАН, уряд України 21 листопада розпорядився призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Кабмін мотивував це необхідністю розвитку економічних відносин із Росією та СНД. Кабмін також доручив профільним міністерствам відновити діалог із країнами Митного союзу і СНД.