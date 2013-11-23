Щоб ввести євростандарти в Україні потрібно 150-165 млрд євро - Єфремов

Народний депутат України, голова парламентської фракції ПР Олександр Єфремов вважає, що модернізація вітчизняного виробництва під стандарти, які існують в країнах Євросоюзу, вимагає від 150 до 165 млрд євро. Про це він заявив в ефірі програми «Шустер live» на телеканалі «Інтер», повідомляє прес-служба ПР.

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«Коли на засіданні Кабінету Міністрів було винесено питання (про суму, необхідної для модернізації економіки під євростандарти. - Ред.), Коли все підрахували, то жахнулися - виходить 150-165 млрд. Ці гроші нам ніхто на блюді не принесе. Ми повинні самі заробляти, плюс залучати інвесторів. І, крім того, серйозно працювати в плані боротьби з корупцією, в плані вирішення питань бізнесу. Але для цього, знову-таки, всім разом треба об'єднуватися, а не ставити палиці в колеса », - зазначив Олександр Єфремов.

На його переконання, шлях України з модернізації країни на основі європейських стандартів є правильним. «Те, що ми зробили щодо євроінтеграції, - це добре. Найголовніше, що ми змусили задуматися всіх у країні, і, перш за все, керівників, про те, що потрібно переходити на нову якість роботи, на нову якість продукції, і це сьогодні вже всі розуміють. Кожен керівник вже думає, щоб підвищувати продуктивність праці, щоб переходити на нові стандарти, щоб випускати продукцію, яка була б конкурентоспроможною на європейському ринку, і це добре» , - підсумував голова парламентської фракції ПР.