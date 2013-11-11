Єфремов заявив, що заради ЄС Україні неприпустимо ставити людей на межу виживання

«Коли Польща йшла до ЄС, їм списали 75 млрд дол боргів, а потім ще стільки ж, якщо не більше, дали на розвиток структури. До того ж Польща набагато менше України . А з нами ніхто навіть розмову на цю тему не веде. Ми їм говоримо, дайте хоча б кредит по лінії МВФ. У вас же там вплив - Німеччина та ж. У відповідь мовчання. Кажуть тільки - підійміть людям тарифи на комунальні платежі», - сказав Єфремов, передає ЛІГАБізнесІнформ.

Коментуючи можливі гарантії промисловцям з боку ЄС, глава фракції ПР у ВР заявив: «Які гарантії? Для того щоб перевести нашу продукцію на технічні стандарти Євросоюзу , потрібно, за підрахунками фахівців, 165 млрд дол і не менше п'яти років, а то й усі десять. Де ці гроші взяти ? Чи будуть нас чекати 10 років? Ніхто нас чекати не буде».

При цьому він особливо відзначив, що європейська інтеграція України залишається головним зовнішньополітичним курсом. «Створити умови життя в Україні не гірше, ніж у розвинених країнах Європейського Союзу. Але не будь-якою ціною», - резюмував Єфремов.