Мітинг під Кабінетом міністрів завершується

Як передає кореспондент УНІАН, учасники потроху розходяться - частково в напрямку Європейської площі, частково до Верховної Ради України.

Перед загіном бійців спецпідрозділу “Беркут”, які продовжують перекривати підхід до Будинку уряду, залишаються кілька сотень найбільш активних учасників акції.

Активних дій ні з боку учасників акції, ні з боку міліції не відбувається.