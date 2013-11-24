Мітинг під Кабінетом міністрів завершується
16:33, 24 листопада 2013Політика
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Стихійний мітинг учасників акції на підтримку європейської інтеграції України під Кабінетом міністрів завершується.
Активних дій ні з боку учасників акції, ні з боку міліції не відбувається
Як передає кореспондент УНІАН, учасники потроху розходяться - частково в напрямку Європейської площі, частково до Верховної Ради України.
Перед загіном бійців спецпідрозділу “Беркут”, які продовжують перекривати підхід до Будинку уряду, залишаються кілька сотень найбільш активних учасників акції.
Активних дій ні з боку учасників акції, ні з боку міліції не відбувається.
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