Мітинг під Кабінетом міністрів завершується

16:33, 24 листопада 2013
Політика
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Стихійний мітинг учасників акції на підтримку європейської інтеграції України під Кабінетом міністрів завершується.

Активних дій ні з боку учасників акції, ні з боку міліції не відбувається

Як передає кореспондент УНІАН, учасники потроху розходяться - частково в напрямку Європейської площі, частково до Верховної Ради України.

Перед загіном бійців спецпідрозділу “Беркут”, які продовжують перекривати підхід до Будинку уряду, залишаються кілька сотень найбільш активних учасників акції.

Активних дій ні з боку учасників акції, ні з боку міліції не відбувається.

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