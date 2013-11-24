У ПР вважають, що сьогодні не можна "бездумно" підписувати угоду з ЄС
Голова Профспілки працівників вугільної промисловості, народний депутат, член фракції ПР Віктор Турманов подякував учасникам мітингу «Будуємо Європу в Україні!» за підтримку рішення Уряду про призупинення процесу підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС.
Про це він сказав у неділю, 24 листопада, в Києві на Михайлівській площі.
«Підприємці і профспілки організували цей мітинг і прийшли єдиною командою з тим, щоб сказати: ми сьогодні готові йти в Європу, але є питання, пов'язані з нашою економічною ситуацією. Ми сьогодні не можемо дозволити собі бездумно підписати угоду», - звернув увагу народний депутат під час виступу на мітингу.
«Майбутнє України в наших руках, і ми готові жити по-європейськи. Але нам треба підготуватись, адже ті умови, які нам ставлять, неприйнятні на сьогодні», - зазначив він.
«Тому Уряд прийняв зважене рішення - призупинив євроінтеграцію, але це не говорить про те, що ми зачинили двері, консультації триватимуть», - наголосив Віктор Турманов.
«Але ми повинні дати шанс нашим промисловцям, які перебувають у дуже складній ситуації, розвинути нашу економіку, створити робочі місця, зробити все для того, щоб ми були готові підписати Угоду про асоціацію», - сказав він.
Парламентарій подякував присутнім за підтримку рішення Уряду.