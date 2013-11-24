Фюле нагадав, що двері ЄС для України відчинені
17:21, 24 листопада 2013Політика
1046 0
Європейський комісар з питань політики розширення та сусідства Штефан Фюле заявив, що двері для України лишаються відчиненими
Штефан Фюле: Двері для України лишаються відчиненими
"Наші зобов'язання модернізувати #Україну незмінні, двері відкриті, зиски для сусідів - не зважаючи на риторику", - сказано в сьогоднішньому повідомленні у Твіттері Фюле.
Повідомлення продубльовано також російською та англійською мовами.
Нагадаємо, раніше Фюле заявляв, що Європейський Союз буде готовий відновити підготовку до підписання Угоди про асоціацію, щойно Україна засвідчить свою готовність відновити свій рух до політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС заради блага своїх громадян
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter