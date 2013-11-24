Фюле нагадав, що двері ЄС для України відчинені

"Наші зобов'язання модернізувати #Україну незмінні, двері відкриті, зиски для сусідів - не зважаючи на риторику", - сказано в сьогоднішньому повідомленні у Твіттері Фюле.

Повідомлення продубльовано також російською та англійською мовами.

Нагадаємо, раніше Фюле заявляв, що Європейський Союз буде готовий відновити підготовку до підписання Угоди про асоціацію, щойно Україна засвідчить свою готовність відновити свій рух до політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС заради блага своїх громадян