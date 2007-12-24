Кужель подала у відставку

Заступник міністра регіонального розвитку та будівництва Олександра КУЖЕЛЬ (представник Партії регіонів) подала у відставку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

«Вважаю некоректним обіймати посаду в уряді в той момент, коли Партія регіонів знаходиться в опозиції", - прокоментувала О.КУЖЕЛЬ своє рішення.

У той же час вона підкреслила, що як президент аналітичного центру «Академія» вона продовжуватиме роботу в сфері спрощення процедур будівництва, зведення доступного соціального житла, зокрема для інвалідів, і виступатиме активним лобістом адміністративно-територіальної реформи.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня 2007 року Кабінет міністрів призначив О.КУЖЕЛЬ заступником міністра регіонального розвитку та будівництва.

18 грудня парламент затвердив на посаді міністра регіонального розвитку та будівництва Василя КУЙБІДУ (НУ-НС).