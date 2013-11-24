Кабмін очікував іншої реакції РФ на плани України підписати Асоціацію з ЄС – Азаров
Уряд України не міг передбачити істотних змін, що відбулися у світовій економіці протягом останніх двох років підготовки угоди про асоціацію з Європейським Союзом, а також реакцію основного торгового партнера - Росії - на плани України підписати угоду з ЄС.
Про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров в інтерв`ю російському Першому каналу.
Він зазначив, що зміни у світовій економіці спрогнозувати дуже складно і навів приклад, що кризу 2008-2009 років не зміг заздалегідь реальною мірою спрогнозувати жоден Нобелівський лауреат.
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«Коли ми розпочинали ці переговори в 2010 році, і коли ми їх завершили в 2012 році, були зовсім різні обставини. Ми розраховували на один стан фінансового ринку, а отримали інший. Ми розраховували на одну реакцію Російської Федерації, приміром, а отримали зовсім іншу реакцію», - зазначив Азаров.
У цьому контексті прем’єр пригадав одну з улюблених приказок своєї бабусі: «Знати б , де впадеш, можна було б соломку підстелити».
При цьому Азаров підкреслив, що мудрість політика полягає в тому, аби визнати свої помилки і прийняти при цьому потрібне та своєчасно рішення для країни.
Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабмін ухвалив рішення припинити процес підготовки до висновку Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом.