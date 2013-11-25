Кваснєвський ще намагається вмовити українську владу - ЗМІ

Як стало відомо польському виданню Gazeta Wyborcza, Кваснєвський продовжує проводити за лаштунками дипломатичні переговори про європейське майбутнє України.

Джерело інформації, відоме з ходом переговорів, відзначило, що "поки м'яч у грі,щось ще може бути зроблено".

Нагадаємо, раніше Квасневський висловив жаль, що Угода про асоціацію України з ЄС не буде підписана у Вільнюсі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами. Угоду попередньо планувалось підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада. Того ж дня у Відні Президент України Янукович заявив, що Україна продовжує шлях на євроінтеграцію.

Gazeta.pl