Доньку Тимошенко не пустили на довгострокове побачення з матір'ю
15:53, 25 листопада 2013Політика
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Доньку екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенію не пустили до матері на довгострокове триденне побачення, яке мало розпочатися сьогодні у ЦКЛ “Укрзалізниця” у Харкові.
Євгенію Тимошенко не пустили до матері
Як передає кореспондент УНІАН, про це Євгенія повідомила журналістам після невдалої спроби потрапити до матері.
“Не пустили в рамках розпорядження мерії. Тут не їхня справа”, - сказала вона і додала: “Зараз поїду до адміністрації Качанівської виправної колонії та спробую з'ясувати, коли нададуть право на довгострокове побачення”.
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“Я далі поїду питати до колонії, як вони зможуть допустити мене: завтра чи післязавтра. Буду боротися”, - заявила донька Тимошенко.
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