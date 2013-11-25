Доньку Тимошенко не пустили на довгострокове побачення з матір'ю

Як передає кореспондент УНІАН, про це Євгенія повідомила журналістам після невдалої спроби потрапити до матері.

“Не пустили в рамках розпорядження мерії. Тут не їхня справа”, - сказала вона і додала: “Зараз поїду до адміністрації Качанівської виправної колонії та спробую з'ясувати, коли нададуть право на довгострокове побачення”.

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“Я далі поїду питати до колонії, як вони зможуть допустити мене: завтра чи післязавтра. Буду боротися”, - заявила донька Тимошенко.