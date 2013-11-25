Тимошенко сьогодні не зустрінеться ні з ким - начальник Качанівської колонії

Екс-прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні не матиме можливості провести зустрічі ні з захисниками, ні з соратниками через загострення санітарно-епідеміологічної ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков.

Він сказав, що було оприлюднено розпорядження Харківського міського голови, у якому пропонується запровадити обмеження на проведення масових заходів у місті через розповсюдження гострої респіраторної інфекції.

Колпащіков зазначив, що виконувач обов`язків головного лікаря ЦКЛ “Укрзалізниці” звернувся до адміністрації колонії з проханням обмежити проведення зустрічей.

“Ми призупинили проведення побачень на час, поки діятиме обмеження”, - сказав Колпащіков.

Він зазначив, що зважаючи на це, сьогодні не відбудуться зустрічі Тимошенко з опозиціонерами. Крім того, за словами начальника колонії, не розпочнеться сьогодні довгострокове побачення Тимошенко із своєю донькою Євгенією Тимошенко. Обмеження на зустрічі також стосуються і захисників.

“Це значить, що це все припинено”, - підкреслив Колпащіков.

За його словами, обмеження стосуються всіх виправних закладів області.

При цьому він запевнив, що Тимошенко буде надано право проводити зустрічі після того, як обмеження будуть зняті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 листопада, в Центральну клінічну лікарню “Укрзалізниці” в Харкові для зустрічі з екс-прем`єр-міністром Тимошенко прибули опозиційні політики Юрій та Ірина Луценки та Арсеній Яценюк.

Вони також приїжджали до Тимошенко і раніше, 15 листопада, однак пенітенціарна служба тоді скасувала зустріч, заявивши, що екс-прем’єр хвора на ГРВІ.

Сьогодні, 25 листопада, лікуючий лікар Тимошенко з української сторони Ірина Фурса повідомила, що екс-прем`єр-міністр видужала після застуди, але в ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові діє обмеження на відвідання.

«Враховуючи, що в місті у зв`язку з осінньо-зимовим періодом почастішали загострення застудних захворювань, ми зараз дуже диференційовано ставимося до відвідувань, намагаємося максимально їх зменшити, щоб не було нових інфекцій, які можуть бути принесені”, - сказала лікар, відповідаючи на запитання журналістів, чи зможе Тимошенко зустрітися зі своїми політичними соратниками.