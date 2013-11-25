Янукович обіцяє найближчим часом все пояснити про євроінтеграцію (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йдеться у його зверненні до українського народу.

Янукович пообіцяв: «Найближчим часом я зроблю широке інтерв’ю на телебаченні і відповім на всі запитання. А сьогодні я хотів би підкреслити - альтернативи побудові суспільства європейських стандартів в Україні немає. І моя політика на цьому шляху завжди була й залишається послідовною. Реформи, які ми здійснюємо, - це підтвердження того, що ми йдемо європейським шляхом».

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Як зазначив Президент, «ми будуємо державу, в якій права людини, рівність усіх перед законом, право вибору, соціальний захист є найвищими цінностями для всіх, без різниці, в якому ти регіоні проживаєш чи на який майдан виходиш».

Янукович як Президент хотів би запевнити громадян України, що буде «розбудовувати і зміцнювати ці незаперечні фундаменти нашого життя».

Він підкреслив: «У нас ніхто не вкраде мрію про Україну рівних можливостей, про європейську Україну. Так само як ніхто не зіштовхне нас з праведної дороги, що веде до цієї мрії».

«Ми багато пройшли, і ще немало нам пройти належить. Найскладніше на цьому шляху були, є і завжди будуть економічні проблеми. Але я був би нечесним і несправедливим, якби не подбав про найбільш знедолених і незахищених, на яких може лягти основний тягар перехідного періоду. Я був би, м’яко кажучи, неправий, якби не зробив усього, що треба зробити, щоб люди не втрачали робочі місця, щоб вони отримували заробітні плати і пенсії, стипендії. Я хочу, щоб у нашій великій українській родині був мир і спокій. Як батько не може залишити сім’ю без хліба, так і я не маю права залишити людей напризволяще з тими проблемами, які можуть виникнути, якщо під тиском, який ми відчуваємо, зупиниться виробництво, і мільйони громадян будуть викинуті на вулиці», - зауважив Президент.

Тому, пояснив він, йому «доводиться вдаватися до непростих рішень», тому він «інколи ризикує бути незрозумілим», і тому він просить народ уважно вислухати його особисто.

Янукович запевнив: «Я ніколи не зроблю жодного кроку на шкоду Україні і народові. Воля громадян України була, є і буде вирішальною для кожного мого рішення. Я хочу, щоб люди знали це».

Він подякував усім за високу громадянську свідомість та пообіцяв, що в інтерв’ю телевізійним каналам більш детально розкаже «про наші спільні кроки та дії, які ми будемо робити разом».

Янукович також висловив сподівання на розуміння і підтримку та віру в те, що «ми подолаємо всі труднощі на шляху розбудови нашої держави, бо нема таких перепон, які не подолав би мудрий і згуртований народ. Ми ніколи і нікому не повинні дозволяти заважати нам. Молитви і мрії мільйонів покладаються на Господнє рішення».