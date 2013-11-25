Янукович збирається на саміт у Вільнюсі

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Києві сказав міністра закордонних справ Леонід Кожара.

«Президент України збирається відвідати саміт «Східного партнерства» у Вільнюсі», - сказав Кожара.

“Україна не відмовляється від підписання Угоди про асоціацію. Ми говоримо про призупинення процесу підписання, про те, що на сьогоднішній час, станом на сьогоднішній день, на 25 число, обидві сторони, Україна і ЄС, не готові до цього акту підписання”, - сказав Кожара.

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Відповідаючи на запитання, чи голосувало Міністерство закордонних справ за розпорядження Кабінету міністрів про призупинення процесу підписання Угоди про асоціацію з ЄС, Кожара сказав: “Так, МЗС підтримало рішення уряду. Мене не було, але на цей час на засіданні був виконувач обов'язків пан Демченко і він погодився з цим”.

Як повідомлялося, 21 листопада уряд України прийняв рішення про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Це рішення викликало акції протестів у Києві, в регіонах України, а також за кордоном.

Зокрема, 24 листопада більше 100 тис. осіб взяли участь у мітингу в Києві, вимагаючи від влади України підписати Угоду про асоціацію з ЄС на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі 28-29 листопада.