Експерт: українська міліція набагато толерантніша за європейську

Оцінку діям української міліції дав Андрій Єрмолаєв директор Національного інституту стратегічних досліджень під час засідання Консультативно-експертної ради при МВС України, повідомляє УЗГ МВС України.

"Я хочу звернути увагу на різницю поведінки людей, які вийшли захищати європейську ідею та європейську мрію і поведінку окремих екстремістських груп. Спроби до відкритого конфлікту з владою можна розглядати як спробу перевести громадянську позицію в позицію, умовно кажучи, екстремістської вуличної війни. Слава Богу, що ці спроби не вдалися", - сказал он.

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"Якщо порівнювати поведінку правоохоронних органів в Києві з поведінкою правоохоронних органів в Афінах, Парижі, німецьких містах, де також час від часу ось такі зіткнення, то як на мене, поведінка набагато толерантніша, а іноді як відповідь на відверту агресію. Навіть застосування спеціальних засобів було не з боку української міліції, а з боку екстремістських угруповань. Це вже можна розцінювати як спробу вітчизняних правоохоронців "загасити" пожежу", - додав експерт.