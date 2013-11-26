Експерт: українська міліція набагато толерантніша за європейську

00:29, 26 листопада 2013
Політика
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Якщо порівняти поведінку українських правоохоронців, то вони, на відміну від своїх колег з Афін, Парижа та деяких німецьких міст поводять себе набагато толерантніше, а іноді у їхніх діях вбачається звичайна відповідь на агресію.

Українські правоохоронці, на відміну від своїх європейських колег поводять себе набагато толерантніше

Оцінку діям української міліції дав Андрій Єрмолаєв директор Національного інституту стратегічних досліджень під час засідання Консультативно-експертної ради при МВС України, повідомляє УЗГ МВС України.

"Я хочу звернути увагу на різницю поведінки людей, які вийшли захищати європейську ідею та європейську мрію і поведінку окремих екстремістських груп. Спроби до відкритого конфлікту з владою можна розглядати як спробу перевести громадянську позицію в позицію, умовно кажучи, екстремістської вуличної війни. Слава Богу, що ці спроби не вдалися", - сказал он.

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"Якщо порівнювати поведінку правоохоронних органів в Києві з поведінкою правоохоронних органів в Афінах, Парижі, німецьких містах, де також час від часу ось такі зіткнення, то як на мене, поведінка набагато толерантніша, а іноді як відповідь на відверту агресію. Навіть застосування спеціальних засобів було не з боку української міліції, а з боку екстремістських угруповань. Це вже можна розцінювати як спробу вітчизняних правоохоронців "загасити" пожежу", - додав експерт.

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