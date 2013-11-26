В Хмельницькій області снігові замети по 25 см: на розчистку кинута армія (фотогалерея)

10:56, 26 листопада 2013
Політика
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Внаслідок погіршення погодних умов на території Хмельницької області виникли снігові перемети на автошляхах до 25 сантиметрів. 

Армійською технікою здійснено буксирування трьох великовантажних автомобілів

Це значною мірою ускладнило рух автотранспорту та створило затори, в яких знаходились близько 30 великовантажних автомобілів.

Органи місцевої влади у Хмельницькій області звернулися до командування Збройних Сил України щодо надання допомоги у ліквідації наслідків складних погодних умов на автошляху Кам’янець-Подільський – Хмельницький, в районі населеного пункту Гуменці.

Армійською технікою здійснено буксирування трьох великовантажних автомобілів на перевал автомобільної дороги Хмельницький – Чернівці на ділянці Дунаївці – Кам’янець-Подільський та ліквідовано затор близько 1 км. Станом на 19.35 25 листопада рух автомобільного транспорту відновлено в обох напрямках.

Загалом, в ліквідації складної ситуації було залучено 28 військовослужбовців та сім одиниць техніки Хмельницького та Кам’янець-Подільського гарнізонів, а також десять осіб та пожежний автомобіль Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

О 22.30 25 листопада особовий склад та техніка ЗС України повернулися у пункти постійної дислокації та знаходяться у годинній готовності до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру.

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