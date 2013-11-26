В Хмельницькій області снігові замети по 25 см: на розчистку кинута армія (фотогалерея)
Внаслідок погіршення погодних умов на території Хмельницької області виникли снігові перемети на автошляхах до 25 сантиметрів.
Це значною мірою ускладнило рух автотранспорту та створило затори, в яких знаходились близько 30 великовантажних автомобілів.
Органи місцевої влади у Хмельницькій області звернулися до командування Збройних Сил України щодо надання допомоги у ліквідації наслідків складних погодних умов на автошляху Кам’янець-Подільський – Хмельницький, в районі населеного пункту Гуменці.
Армійською технікою здійснено буксирування трьох великовантажних автомобілів на перевал автомобільної дороги Хмельницький – Чернівці на ділянці Дунаївці – Кам’янець-Подільський та ліквідовано затор близько 1 км. Станом на 19.35 25 листопада рух автомобільного транспорту відновлено в обох напрямках.
Загалом, в ліквідації складної ситуації було залучено 28 військовослужбовців та сім одиниць техніки Хмельницького та Кам’янець-Подільського гарнізонів, а також десять осіб та пожежний автомобіль Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
О 22.30 25 листопада особовий склад та техніка ЗС України повернулися у пункти постійної дислокації та знаходяться у годинній готовності до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру.