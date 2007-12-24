Янукович готується здати Черновецького?

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що його політична сила може підтримати ініціативу про проведення дострокових виборів Київського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Зокрема, за словами В.ЯНУКОВИЧА, Партія регіонів підтримає цю ініціативу, якщо «це відбуватиметься в рамках законодавства».

Він зазначив, що визначення щодо законності розподілу земель в Києві мають приймати органи прокуратури та суди. За словами В.ЯНУКОВИЧА, ще будучи прем’єр-міністром України, він звернувся до Генеральної прокуратури з приводу ситуації в Києві щодо розподілу земель.