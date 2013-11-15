У ПР кажуть, що Україні поки нічим "компенсувати" асоціацію з ЄС

Таку думку висловив народний депутат, член парламентської фракції ПР Володимир Макеєнко.

«Судячи з останньої заяви президента Польщі Броніслава Комаровського, у західних лідерів є розуміння, що «пауза» у питанні європейської інтеграції може бути одним з виходів з ситуації, що склалася. Адже Україна понесе величезні втрати від відкриття свого внутрішнього ринку для західних товарів і від одночасного закриття Росією своїх кордонів.

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Навіть New York Times написала, що «Україні не вистачить грошей Європи в боротьбі з Росією, а при укладенні Угоди про асоціацію з ЄС Україна може опинитися перед таким пресингом Росії, для подолання якого пропонованих Європою коштів виявиться недостатньо», - зазначив політик.

На його думку, час, що залишився до вільнюського саміту, потрібно провести у переговорах з партнерами України, щоб знайти можливості компенсувати втрати української економіки і бюджету від початку роботи зони вільної торгівлі з ЄС.

«Ми не можемо одночасно витримати двох ударів - закриття кордонів на великому східному ринку і відкриття на західному, та ще в умовах охолодження економіки. Тому нам потрібна пауза для вибору більш сприятливих умов підписання Угоди про асоціацію з ЄС чи інші компенсатори втрат», - сказав Володимир Макеєнко.

«Ми повинні захищати національні інтереси країни. Це означає, що до рішень потрібно підходити відповідально і прораховувати наперед їх наслідки. У разі необдуманих дій втрати економіки та багатьох громадян будуть неминучі. Ми повинні дати відповідь людям, які ризикують втратити зарплату або роботу: як їм потрібно буде жити в нових умовах, що держава зробить, щоб допомогти їм пережити перехідний період, які можливі компенсації?», - підкреслив він.

«Поки ми не будемо самі розуміти, звідки візьмуться ці компенсації, ми не будемо готові до важливих рішень з незворотними наслідками. Ми повинні відновити нормальний торгово-економічний баланс з Росією. Це не означає, що ми розвертаємося в бік Митного союзу. Наш європейський вибір залишається незмінним. Але для нього потрібно знайти компенсації або перенести на більш сприятливий час. Можливо, коли економіка буде на підйомі і зможе компенсувати втрати високими темпами свого зростання», - підсумував парламентарій.