У Києві провокатори в масках кинули файєр біля стели Незалежності
19:12, 26 листопада 2013Політика
822 0
На Майдані Незалежності, де проходить мітинг на підтримку євроінтеграції України, здійснено чергову провокацію: невідомі кинули файєр під стелу Незалежності.
Зокрема, в натовпі біля стели Незалежності люди в масках підпалили і кинули файєр біля пункту обігріву. Втім, організатори активістів зреагували оперативно, попросивши мітингувальників відійти на кілька кроків від провокаторів і не встрявати в конфлікт.
Читайте також: Опубліковано відео, на якому провокатори застосовують сльозогінний газ проти "Беркуту" і "тітушок"
Файєр швидко загасили, а провокаторів вивели під руки з натовпу і відпустили, передає ForUm.
Після цього організатори повторно оголосили правила поведінки в таких провокаціях і попросили студентів не втручатися в конфлікти і в разі щонайменшої підозри відходити від місця провокації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter