У Києві провокатори в масках кинули файєр біля стели Незалежності

Зокрема, в натовпі біля стели Незалежності люди в масках підпалили і кинули файєр біля пункту обігріву. Втім, організатори активістів зреагували оперативно, попросивши мітингувальників відійти на кілька кроків від провокаторів і не встрявати в конфлікт.

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Файєр швидко загасили, а провокаторів вивели під руки з натовпу і відпустили, передає ForUm.

Після цього організатори повторно оголосили правила поведінки в таких провокаціях і попросили студентів не втручатися в конфлікти і в разі щонайменшої підозри відходити від місця провокації.