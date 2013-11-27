ЗМІ: На саміті у Вільнюсі журналістів зустрічають в будці

Саміт від початку було заплановано проводити у виставковому центрі Litexpo, повідомляє Gazeta.ua.

Він знаходиться далеко від центру міста у районі, де забудова торговельними центрами перемішана з хвойним лісом. Громадським транспортом туди дістатися практично неможливо. Зупинки автобусів і тролейбусів за кілометр від Litexpo. Підходи до самого місця завтрашнього саміту огороджені металевим парканом з розрахунку, що до споруди можуть під'їхати лише автівки. З десяток журналістів з Великої Британії, Литви, Білорусі добру годину вистояли в черзі за бейджами, які дають можливість пройти на події саміту.

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Виявилося, що попереду них оформлялися посвідчення для прибиральниць, які працюватимуть на міжнародному форумі. - Ваші посвідчення будуть видавати через годину у синій будці, - повідомив з усмішкою представник прес-служби. До призначеного часу організатори кілька разів зідзвонювалися, щоб визначити, де людина,яка відповідає за видачу посвідчень.

Зрештою дівчина з винуватою усмішкою не сказавши ні слова на мигах пояснила, що треба йти за нею у бік лісу. Вже сутеніло, з самого ранку у Вільнюсі валив мокрий сніг, синя будка виявилася таки будкою. Тентова споруда три метри на чотири. Без світла і опалення. Щоб знайти своі бейджі журналістам довелося підсвічувати мобілками ятки з посвідченнями. Станом на вечір іх залишалося ще з півтисячі.