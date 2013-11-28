Кожара - студентам: Ні Україна, ні ЄС поки що не готові до асоціації

Про це він сказав на зустрічі зі студентами.

Міністр зазначив, що, "враховуючи ряд проблем торговельно-економічного характеру, зокрема, у відносинах з Російською Федерацією, як Україна, так і Європейський союз на сьогодні не готові до підписання угоди про асоціацію".

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Кожара також зазначив, що, "приймаючи відповідне рішення, президент і уряд України керувалися виключно інтересами української держави, необхідністю протягом найближчого часу врегулювати всі спірні моменти, які існують в трикутнику Україна-ЄС-Росія, і вийти на укладення угоди про асоціацію з сильнішими і стабільнішими для нашої держави позиціями ".

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яку планувалося підписати 28-29 листопада на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.

Водночас КМУ доручив Міністерству закордонних справ спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством промислової політики “запропонувати Європейському Союзу і Російській Федерації створити комісію на тристоронній основі для розробки комплексу питань, спрямованих на відновлення втрачених обсягів виробництва і напрямків торговельно-економічних відносин; відновити активний діалог з Російською Федерацією та іншими країнами Митного союзу і державами - членами Співдружності Незалежних Держав про пожвавлення торговельно-економічних зв'язків з метою збереження і зміцнення спільними зусиллями економічного потенціалу держави”.

Водночас Європейський Союз не бачить можливостей підключити Росію до переговорів України і Євросоюзу про асоціацію, діалог може вестися тільки на двосторонній основі, заявив, зокрема, голова Представництва ЄС у Росії Вігадас Ушацкас.