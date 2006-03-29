Америка радіє, що ”помаранчеві” мають більше, ніж Янукович

Держсекретар США Кондоліза РАЙС вважає важливим той факт, що в ході парламентських виборів, що відбулися в Україні, обидві "помаранчеві" партії набрали в сукупності більше голосів, ніж Партія регіонів Віктора ЯНУКОВІЧА.

Про це К.РАЙС заявила у вівторок на слуханнях в сенатському підкомітеті по асигнуваннях, підкресливши, що Блок Юлії Тимошенко і блок "Наша Україна" є "партіями реформ", повідомляє РІА «Новини».

Держсекретар США відзначила, що наступним етапом після виборів буде вироблення домовленостей між головними блоками в новому праламенті для формування уряду.

При цьому К.РАЙС підкреслила, що США готові працювати з будь-яким урядом, який буде сформований в Україні після виборів.