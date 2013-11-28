Збірна України з футболу випередила збірну Росії в новому рейтингу ФІФА
12:49, 28 листопада 2013Політика
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Лідерство зберігають чемпіони Європи та світу іспанці
Збірна України піднялася у рейтингу ФІФА
Збірна України піднялася з 20 на 18 сходинку оновленого рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА). Українська команда тепер має в своєму активі 907 балів.
У свою чергу збірна Росії в оновленому рейтингу опустилася з 19 на 22 позицію, маючи в активі 870 балів.
Трійка лідерів залишилася незмінною. Це збірні Іспанії, Німеччини і Аргентини.
Рейтинг ФІФА:
1 (1). Іспанія - 1507 очок
2 (2). Німеччина - 1318
3 (3). Аргентина - 1251
4 (4). Колумбія - 1200
5 (14). Португалія - 1172
6 (6). Уругвай - 1132
7 (8). Італія - 1120
8 (7). Швейцарія - 1113
9 (8). Нідерланди - 1106
10 (11). Бразилія - 1102
... 18 (20). Україна - 907
... 22 (19). Росія - 870.
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