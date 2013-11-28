Збірна України з футболу випередила збірну Росії в новому рейтингу ФІФА

Збірна України піднялася з 20 на 18 сходинку оновленого рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА). Українська команда тепер має в своєму активі 907 балів.

У свою чергу збірна Росії в оновленому рейтингу опустилася з 19 на 22 позицію, маючи в активі 870 балів.

Трійка лідерів залишилася незмінною. Це збірні Іспанії, Німеччини і Аргентини.

Рейтинг ФІФА:

1 (1). Іспанія - 1507 очок

2 (2). Німеччина - 1318

3 (3). Аргентина - 1251

4 (4). Колумбія - 1200

5 (14). Португалія - 1172

6 (6). Уругвай - 1132

7 (8). Італія - 1120

8 (7). Швейцарія - 1113

9 (8). Нідерланди - 1106

10 (11). Бразилія - 1102

... 18 (20). Україна - 907

... 22 (19). Росія - 870.