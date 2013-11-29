Янукович - Меркель та Грібаускайте: Я 3,5 роки був один на один з дуже сильною Росією (відео)

Відео неформального спілкування було оприлюднене в Інтернеті.

На ньому, зокрема, видно, що Грібаускайте говорить, що досі не відомо, чи всі держави підпишуть угоду про асоціацію Україна-ЄС, пише Українська правда.

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"Однак, якби ви підписали…", - говорить президент Литви, далі слів не розібрати, однак за тоном розмови можна зрозуміти, що вона намагається схилити Януковича до того, щоб він підписав документ.

На що президент України відповідає, що вже є рішення уряду.

Коли до розмови долучилася Меркель, Янукович почав розповідати їй, що в країні "економічна ситуація дуже складна" та "у нас дуже великі загрози".

"Я хотів би, щоб ви мене почули. Я 3,5 роки один. В дуже нерівних умовах з дуже сильною Росією був один на один", - сказав він Меркель.

Нагадаємо, Київ мав підписати угоду про асоціацію з ЄС на цьому саміті, проте за лічені дні до його початку кабінет міністрів прийняв рішення призупинити підготовку підписання, мотивувавши це необхідністю врегулювати питання торговельно-економічних відносин з Росією, які опинилися під загрозою серйозних ускладнень через можливе створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Представники Євросоюзу за останні дні не раз висловлювали надію, що Україна змінить своє рішення щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС. У четвер у Вільнюсі єврокомісар Штефан Фюле підтвердив, що "пропозиція, як і раніше, на столі. Угода про асоціацію готова до підписання, як тільки того захоче Україна".

Перший віце-прем'єр українського уряду Сергій Арбузов в четвер у Вільнюсі заявив, що Україна не зверне зі шляху євроінтеграції, і це питання буде обговорюватися далі, щоб врахувати всі ризики і запобігти можливим негативним наслідкам.