Баррозу і Ван Ромпей через переговори з Януковичем запізнилися на зустріч лідерів країн ЄС

У палаці правителів Великого князівства Литовського, де повинен був відкритися саміт, зібралися глави держав і урядів всіх 28 країн Євросоюзу, у тому числі канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем'єр Великобританії Девід Кемерон, пише РІА Новости.

Приблизно через годину прибули глави делегацій шести країн-учасниць програми євроінтеграції "Східне партнерство": України, Білорусії, Молдавії, Грузії, Вірменії та Азербайджану.

На тему: Баррозу і Ван Ромпей: Європа чекатиме на Україну у Вільнюсі та після нього

Останніми з учасників неформальної зустрічі лідерів Євросоюзу прибули голова Єврокомісії Баррозу і президент Європейської Ради ван Ромпей, які, за повідомленням прес-служби українського президента, зустрічалися з Януковичем відразу після його прильоту до Вільнюса.

Про подробиці цієї зустрічі прес-служба нічого не повідомляла, а самі єврочиновники відмовилися відповідати на запитання журналістів перед входом до палацу.

Тема України є найбільш інтригуючою на цьому саміті, оскільки незадовго до нього Кабмін України вирішив призупинити підписання угоди про асоціацію з ЄС, що викликало різку критику з боку європейських країн.

Незважаючи на це європейські представники продовжують закликати Київ укласти угоду. У четвер єврокомісар Штефан Фюле підтвердив, що "пропозиція як і раніше на столі. Угода про асоціацію готова до підписання, як тільки того захоче Україна".

У свою чергу, канцлер ФРН Меркель перед початком зустрічі лідерів ЄС заявила, що не очікує підписання угоди з Києвом на цьому саміті, але сподівається, що це відбудеться в майбутньому, підкресливши, що "двері для України все ще залишаються відкритими".

Голова Європарламенту Мартін Шульц заявив журналістам, що проблема лежить також і в політичній площині. За його словами, "можливо, щось зміниться при іншому президенті, іншому парламенті". "Ми будемо про це ще розмовляти", - сказав він. На його думку, Європі, можливо, варто переглянути фінансову сторону питання.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада, Кабінет міністрів України прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, яке планувалося підписати 28-29 листопада на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.

Президент України Віктор Янукович наполягає, що Київ не змінює курс на євроінтеграцію.