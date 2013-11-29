У Києво-Могилянській академії розпочалася позачергова перевірка

Президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сергій Квіт повідомив про позачергову перевірку навчального закладу Державною інспекцією навчальних закладів.

На своїй сторінці в Facebook він написав: “Зараз в Національному університеті ”Києво-Могилянська академія” працює позачергова перевірка з Державної інспекції навчальних закладів, яка з`явилася без попередження. Це комплексна перевірка, яка цікавиться не лише навчальним процесом, але різною документацією».

Проте Квіт зазначив, що ситуація в університеті очікувана і керована: “Дорогі друзі! До певної міри, це штатна ситуація, яка контролюється. Ми були готові до цього. Тому зараз немає потреби залишати Майдан. Про розвиток подій будемо повідомляти”.

Нагадаємо, Національний університет ”Києво-Могилянська академія” одним з перших оголосив страйк через розпорядження Кабміну про призупинення підготовки до укладання України Угоду про асоціацію з ЄС. Студенти цього навчального закладу масово вийшли на Майдан Незалежності у столиці з протестом, згодом до них приєдналися інші університети.

Сьогодні, 29 листопада, Україна не підписала на саміті у Вільнюсі Угоду про асоціацію з ЄС.