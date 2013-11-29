ЗМІ: ЄС переніс підписання угоди з Україною на березень 2014 року

Після невдачі на саміті "Східного партнерства" ЄС переніс термін підписання угоди про асоціацію з Україною на саміт ЄС-Україна в Брюсселі на початку 2014 року. Про це повідомило ІТАР-ТАРС високопоставлене дипломатичне джерело. "Рішення керівництва України стало великою невдачею для цієї країни. Проте Євросоюз залишає свої двері відкритими, - зазначив він. - Наступним моментом для підписання цієї угоди може стане саміт ЄС-Україна, який відбудеться в Брюсселі в лютому або березні 2014 року".

За його словами, з високою ймовірністю до цього моменту буде продовжений мандат місії Європарламенту для нагляду за правосуддям в Україні під керівництвом Кокса та Кваснєвського.

"Підписання угоди з Україною буде можливе виключно за умови виконання Києвом всіх вимог щодо реформування законодавства та виключення випадків вибіркового правосуддя, включаючи вирішення проблеми Тимошенко", - зазначив дипломат. Він вважає, що в міру наближення президентських виборів президенту України "стане важче приймати незрозумілі і непопулярні заходи".

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Відповідаючи на питання про перспективи вступу України в ЄС, дипломат сказав: "Ми пропонуємо Україні реальну перспективу - створення спільного економічного простору, її участь у європейських програмах, рух до європейських цінностей". У той же час він визнав, що в угоді про асоціацію питання вступу України в Євросоюз не розглядається.

Дипломат також висловив сумнів, що ЄС піде на підключення Росії до переговорів про асоціацію з Україною , що "є безпрецедентною вимогою, оскільки асоціація - процес двосторонній". У той же час він допустив, що, якщо Київ продовжить наполягати на цьому, може бути створений якийсь паралельний формат консультацій з економічної проблематики.