Офіційна частина саміту закінчилась без підписання угоди з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, зараз Президент України Віктор Янукович бере участь у пленарному засіданні саміту ініціативи «Східне партнерство».

Перед початком засідання глава держави коротко поспілкувався з Президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем, а також з прем’єр-міністром Данії Хелле Торнінг-Шмідт.

Керівники Європейського Союзу - Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу, Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей та Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте перед початком Саміту привітали главу Української держави рукостисканням.

Також Янукович взяв участь у церемонії фотографування глав держав і урядів - учасників саміту.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС у 2007 році розпочали переговори про нову Угоду про асоціацію, що передбачає також створення поглибленої зони вільної торгівлі.

Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували її.

15 травня Європейська комісія ухвалила проект рішення Ради Європейського Союзу про підписання Угоди про асоціацію з Україною на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі 28-29 листопада 2013 року.

Однак, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, яким призупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

26 листопада Президент України Віктор Янукович заявив, що братиме участь у саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі. Янукович наголосив, що Київ не змінює курс на євроінтеграцію, але підписання Угоди з ЄС можливе лише тоді, коли Україна буде економічно до цього готова.

По всій країні з 21 листопада пррооходять масові акції протесту прихильників євроінтеграції.