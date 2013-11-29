Янукович заявив, що з асоціацією "все буде нормально"

Про це він сказав кореспонденту УНІАН перед початком офіційної частини саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі.

Янукович, привітавшись із Президентом Литви Далею Грібаускайте, президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу та президентом Європейської ради Германом ван Ромпеєм відмовився відповідати на запитання журналістів.

Проте на запитання УНІАН про те, чому він не підписує Угоду про асоціацію з Євросоюзом, Янукович сказав: “Все буде нормально”.