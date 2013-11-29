Грібаускайте: Україна прибула на саміт з рішенням не підписувати асоціацію
13:08, 29 листопада 2013Політика
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Президент Литви Даля Грібаускайте заявляє, що Україна прибула на саміт “Східного партнерства” вже з рішенням не підписувати Угоду про асоціацію
Даля Грібаускайте
Президент Литви Даля Грібаускайте заявляє, що Україна прибула на саміт “Східного партнерства” вже з рішенням не підписувати Угоду про асоціацію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції у Вільнюсі.
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“Переговори не проходили, оскільки Україна приїхала з чітким рішенням не підписувати Угоду”, - сказала Грібаускайте.
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