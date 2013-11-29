В ЄС кажуть, що двері для українців відкриті, але все залежить від політиків

Президент головуючої у Євросоюзі Литви Даля Грібаускайте заявляє, що двері для українського народу в Європейському Союзі залишаються відкритими і все залежить від українських політичних еліт та уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції після завершення саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі, на якому Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС.

“Усе знаходиться в руках України, якщо вони хочуть підписати. Сьогодні ми бачимо, що Україна в одностороньому порядку призупинила рух до ЄС, а ЄС хоче допомогти українському народу на шляху посилення демократії, прав людини”, - сказала Президент Литви.

На тему: Грібаускайте: Україна прибула на саміт з рішенням не підписувати асоціацію

“Сьогодні ми як європейці разом з українським народом. Двері залишаються відкритими для глибшої інтеграції ЄС для українського суспільства. Усе залежить від українських політичних еліт. Еліти та уряд ще можуть змінити своє рішення. І ми віримо, що Україна буде готова підписати Угоду про асоціацію задовго до саміту «Східного партнерства» в Ризі”, - додала Грібаускайте.

За словами Президента Литви, Україна має виконати всі критерії для підписання угоди. “Ці критерії відомі Україні і жодних нових критеріїв висуватися Україні не буде”, - сказала вона.