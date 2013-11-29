ЗМІ: У Шостці вивісили російський прапор (фото)

У місті Шостка Сумської області на головному флагштоку міста, розташованому біля ТЦ «Перша лінія», вивішено прапор Російської Федерації

Про це повідомляє інтернет-газета Шостка.INFO. За інформацією видання, хто підняв російський державний прапор – невідомо. «Комуністи такими речами не займаються. Це хтось провокацію вчинив», - заявив у телефонному інтерв'ю виданню перший секретар міськкому КПУ Іван Прачук. Як повідомляв УНІАН, сьогодні на адмінбудівлях Івано-Франківська вивісили прапори ЄС.

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