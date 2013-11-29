ЗМІ: У Шостці вивісили російський прапор (фото)
14:44, 29 листопада 2013Політика
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У місті Шостка Сумської області на головному флагштоку міста, розташованому біля ТЦ «Перша лінія», вивішено прапор Російської Федерації
Російський прапор на головному флагштоку міста / Фото: Шостка інфо
Про це повідомляє інтернет-газета Шостка.INFO.
За інформацією видання, хто підняв російський державний прапор – невідомо.
«Комуністи такими речами не займаються. Це хтось провокацію вчинив», - заявив у телефонному інтерв'ю виданню перший секретар міськкому КПУ Іван Прачук.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на адмінбудівлях Івано-Франківська вивісили прапори ЄС.
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