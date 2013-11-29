На адмінбудівлях Івано-Франківська вивісили прапори ЄС

Івано-Франківська облрада прийняла рішення вивісити прапор Євросоюзу на адмінбудівлях.

Як передає кореспондент УНІАН сьогодні в Івано-Франківську продовжується сесія облради, на якій депутати вирішили вивісити на адміністративній будівлі Івано-Франківської облради прапор ЄС. Також, відповідно до рішення, «Про використання прапора ЄС на території Івано-Франківської області» рекомендовано районним, міським, селищним, сільським радам прийняти відповідні рішення щодо використання символіки ЄС.

За це рішення проголосували 63 депутати обласної ради.

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд вирішив призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію з ЄС. У зв`язку з цим рішенням в різних містах України та світу почалися масові протести, які тривають досі.

Сьогодні у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС.