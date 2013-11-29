Азаров пообіцяв розіслати в усі виші економічне обґрунтування призупинення асоціації з ЄС

Про це заявив прем'єр-міністр Україна Микола Азаров на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

«Дуже шкода, що грамотні і дуже вагомі виступи кращих наших представників економічної науки практично не були висвітлені в ЗМІ. Я дивуюся, чому наша молодь повинна вірити ораторам, у яких в голові немає жодної думки, окрім штампів і трафаретів, і не мати доступу до реальної інформації, яку підготували наші економічні інститути. Адже молодь вчиться на підручниках, слухає лекції і одержує спеціальність», - написав прем'єр.

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Він пообіцяв окремі витяги з економічних обґрунтувань призупинення Угоди про асоціацію з Євросоюзом розіслати у всі навчальні заклади.

«Я попрошу максимально розмножити окремі витяги і розіслати їх у всі наші заклади, щоб наше студентство могло дістати об'єктивну картину», - зазначив Азаров.

Як відомо, сьогодні, 29 листопада, у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, вперше прем'єр-міністр України Микола Азаров публічно заявив, що для адаптації українських технічних регламентів до вимог Євросоюзу необхідно 165 млрд євро протягом 10 років, 3 жовтня п.р.

У ЄС розмір суми викликав здивування. Європейський комісар з розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле назвав її необґрунтованою і спекулятивною.

28 листопада Інститут досліджень і прогнозування НАН України на чолі з академіком Валерієм Гєєцем визначив суму в 160 мільярдів євро, яка необхідна для модернізації економіки України під умови Євросоюзу, виходячи з витрат на таку ж модернізацію Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини в період з підписання ними угоди про асоціацію до отримання членства в ЄС, розрахованих на душу населення.

Про це йдеться в додатку до прогнозу економічних ефектів підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС на 2014 рік, підготовленого інститутом НАН.

За даними інституту, загальна сума витрат чотирьох країн становила 149 млрд євро, кількість населення цих країн становить 65 млн. осіб. Таким чином, витрати на душу населення становлять 2 290 євро. Враховуючи, що населення України становить 45,5 млн. осіб, загальна сума для витрат на модернізацію економіки, за методикою інституту, становить 104,195 млрд євро. Проте, враховуючи стан соціальної інфраструктури, зношеність основних фондів України, порівняно з досліджуваними країнами Європи, фахівці інституту вирішили збільшити суму, необхідну для України, в півтора разу (застосувавши коефіцієнт 1,5), що у результаті й дало 156,292 млрд євро (при округленні – 160 млрд євро).