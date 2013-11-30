Польща викликала посла України для пояснень у зв'язку з подіями в Києві

Міністерство закордонних справ Польщі викликало на розмову до себе в неділю, 1 грудня, посла України для пояснень в справі останніх подій в Києві.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав прес-секретар польського МЗС Марчін Войчеховський.

”На завтра до МЗС запрошений посол України для дачі пояснень в справі останніх подій в Києві”, - сказав він.

Прес-секретар підкреслив, що Польща засуджує не лише побиття польських громадян, яке мало місце в ніч на суботу, а загалом застосування сили до учасників мирного протесту у Києві.

Войчеховський підтвердив, що, за останніми даними, під час розгону демонстрантів в столиці України постраждало двоє польських громадян.