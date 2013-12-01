Хакери "обвалили" сайт МВС

Як повідомляє кореспондент УНІАН, незадовго до цього в мережі Інтернет з'явилася інформація, що працівники IT-технологій мають намір заблокувати та зламати сайти МВС України та інших державних структур.

Як відомо раніше хакерської атаки зазнали сайти МВС, Адміністрації Президента та інших державних органів влади.

На тему: «Беркут» розігнав ЄвроМайдан (відео)

Як зазначали певні особи в соцмережах, атака на сайти здійснена на знак протесту проти розгону Євромайдану в Києві.

Водночас начальник управління зі зв'язків з громадськістю МВС Сергій Бурлаков не зміг прокоментувати інформацію щодо сайту, пообіцявши звернутися з проблемою до фахівців міністерства.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві. За словами очевидців, близько 4-ї ранку тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України.

На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці ”Беркуту” відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б`ючи їх кийками. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.