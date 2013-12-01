Хакери "обвалили" сайт МВС
Офіційний сайт МВС був підданий хакерській атаці внаслідок чого наразі неможливо зайти на сторінку міністерства.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, незадовго до цього в мережі Інтернет з'явилася інформація, що працівники IT-технологій мають намір заблокувати та зламати сайти МВС України та інших державних структур.
Як відомо раніше хакерської атаки зазнали сайти МВС, Адміністрації Президента та інших державних органів влади.
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Як зазначали певні особи в соцмережах, атака на сайти здійснена на знак протесту проти розгону Євромайдану в Києві.
Водночас начальник управління зі зв'язків з громадськістю МВС Сергій Бурлаков не зміг прокоментувати інформацію щодо сайту, пообіцявши звернутися з проблемою до фахівців міністерства.
Як повідомляв УНІАН, минулої ночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві. За словами очевидців, близько 4-ї ранку тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України.
На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці ”Беркуту” відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б`ючи їх кийками. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.