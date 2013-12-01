Сайт президента "лежить", АП передає новини через держагентство

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Сайт усе ж працює, але з сильними перебоями.

Як наголосила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Президента Дарія Чепак, прес-служба Президента України публікуватиме новини на стрічці державної агенції «Укрінформ», поки не буде відновлено технічне забезпечення доступу до Офіційного інтернет-представництва глави держави.

У даний час Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації налагоджує безперебійну роботу комунікаційного обладнання.

Прес-служба Президента сподівається, що ДСТЗІ відновить повноцінну роботу сайту найближчим часом.

Нагадаємо, вчора, 30 листопада, було зламано сайт МВС.

Як повідомляв УНІАН, вночі 30 листопада «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві: 35 учасників акції було затримано, стосовно них складено адмінпротоколи, які суд розглядатиме у понеділок, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою.

Це викликало обурення громадян і зібрало масові акції протесту у Києві та інших містах держави.