Сайт президента "лежить", АП передає новини через держагентство
Хакери зламали сайт Президента України, адміністрація передає новини через державне агентство новин “Укрінформ”
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.
Сайт усе ж працює, але з сильними перебоями.
Як наголосила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Президента Дарія Чепак, прес-служба Президента України публікуватиме новини на стрічці державної агенції «Укрінформ», поки не буде відновлено технічне забезпечення доступу до Офіційного інтернет-представництва глави держави.
У даний час Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації налагоджує безперебійну роботу комунікаційного обладнання.
Прес-служба Президента сподівається, що ДСТЗІ відновить повноцінну роботу сайту найближчим часом.
Нагадаємо, вчора, 30 листопада, було зламано сайт МВС.
Як повідомляв УНІАН, вночі 30 листопада «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві: 35 учасників акції було затримано, стосовно них складено адмінпротоколи, які суд розглядатиме у понеділок, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою.
Це викликало обурення громадян і зібрало масові акції протесту у Києві та інших містах держави.