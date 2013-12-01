Невідомі на бульдозері штурмують Адміністрацію Президента

Очеплення із автобусів "Беркуту" розштовхують бульдозером. На подвіря адміністації невідомі кидають димові шашки.

Про це повідомляє у прямому ефірі Громадське ТВ.

"Невідомі люди пішли на штурм. Хто саме незрозуміло – чи це провокатори, чи активісти Євромайдану", - коментує події журналіст Дмитро Гнап.

Група людей намагається завадити штурму з бульдозером, серед них є український виконавець Сашко Положинський.