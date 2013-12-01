Невідомі на бульдозері штурмують Адміністрацію Президента
14:22, 01 грудня 2013Політика
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Активісти пішли штурмувати очеплення на вулиці Банковій у Києві.
Фото : tvrain, Твиттер
Очеплення із автобусів "Беркуту" розштовхують бульдозером. На подвіря адміністації невідомі кидають димові шашки.
Про це повідомляє у прямому ефірі Громадське ТВ.
"Невідомі люди пішли на штурм. Хто саме незрозуміло – чи це провокатори, чи активісти Євромайдану", - коментує події журналіст Дмитро Гнап.
Група людей намагається завадити штурму з бульдозером, серед них є український виконавець Сашко Положинський.
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