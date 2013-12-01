Янукович проводить нараду в Межигір'ї - ЗМІ

Президент України Віктор Янукович в даний час знаходиться в резиденції "Межигір'я" під Києвом, де проводить нараду. Про це за інформацією джерел в уряді повідомляє ИТАР-ТАСС.

За їхніми даними, у "Межигір'ї" зараз знаходяться секретар Радбезу Андрій Клюєв, глава МВС Віталій Захарченко, голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов, а також ряд керівників міністерств і відомств.