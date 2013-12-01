Янукович проводить нараду в Межигір'ї - ЗМІ
16:23, 01 грудня 2013Політика
3009 0
Віктор Янукович в даний час знаходиться в резиденції "Межигір'я", де проводить нараду.
Янукович зараз перебуває в "Межигір'ї", повідомляють ЗМІ
Президент України Віктор Янукович в даний час знаходиться в резиденції "Межигір'я" під Києвом, де проводить нараду. Про це за інформацією джерел в уряді повідомляє ИТАР-ТАСС.
За їхніми даними, у "Межигір'ї" зараз знаходяться секретар Радбезу Андрій Клюєв, глава МВС Віталій Захарченко, голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов, а також ряд керівників міністерств і відомств.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter