Депутату-свободівцю «тітушки» кинули цеглою в голову - Тягнибок

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на мітингу на Майдані Незалежності лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок»

Він зазначив, що на Банковій відбулася провокація за участю «тітушок”.

Тягнибок розповів, що «із-за спин «Беркуту» зараз ці «тітушки» кидають цеглу та каміння в людей з натовпу”.

«Цегла потрапила в голову заступнику голови фракції «Свобода» Олексію Кайді», - сказав Тягнибок, але не уточнив, наскільки серйозною є травма.

Як повідомляв УНІАН, близько півтисячі молодиків спортивної статури із закритими обличчями прорвали кордон міліції та імітували захват Адміністрації Президента. Вони поводили себе досить агресивно.

Журналісти, які перебувають на місці події, зазначають, що провокатори викрикують гасла українською, а розмовляють між собою російською мовою. Вони кидали в спецназ різні предмети, в тому числі каміння і «коктейлі Молотова». Крім того, молодики демонструють добре володіння навичками протидії бійцям силових структур і знають їхню тактику поведінки.