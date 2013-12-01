Міліція заблокувала дорогу під Межигір'ям (фото)
18:38, 01 грудня 2013Політика
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Міліція перекрила дорогу на «Межигір'я», де знаходиться резиденція президента Віктора Януковича.
фото з Фейсбук-сторінки Віталія Уманця
Колону активістів, які поїхали на «Межигір'я», заблокувала міліція. Про єтона на своїй сторінці в Фейсбук написав активіст Віталій Уманець. "Їдемо зараз колоною з 70 автомобілів на Межигір'я!" - Написав він. "Зараз вже біля Межигір'я! 4 автобуси" Беркута "перекрили дорогу, йдуть переговори з міліціей.Міліція перекрила нам дорогу на Межигір'я. Переговори тривають" - написав він.
фото з Фейсбук-сторінки Віталія Уманця
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