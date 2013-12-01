До бригад швидкої допомоги звернулося більше півсотні травмованих - КМДА

У Департаменті охорони здоров’я КМДА повідомили, що станом на 18:00 неділі, 1 грудня, до лікарів бригад невідкладної медичної допомоги звернулися 53 травмованих учасників акцій протесту, що відбуваються сьогодні у центрі столиці.

З них госпіталізовано – 14, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації. Приймають постраждалих Київська міська клінічна лікарня №17, Київська міська лікарня швидкої медичної допомоги та Олександрівська клінічна лікарня, Київська міська клінічна лікарня № 12. Інформацію щодо стану госпіталізованих їх близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.

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