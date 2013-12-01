Тимошенко сьогодні з лікарні вивозити не планують - джерело

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

«Справді, заїжджали 2 автобуси спецпідрозділів. Але це не пов’язано з вивозом Тимошенко, це пов’язано з внутрішньою ситуацією по всій Україні. Кількість міліціонерів збільшили, щоб гарантувати безпеку в лікарні», - сказав співрозмовник агентства.

Зараз з території ЦКЛ «Укрзалізниці» виходять групи по кілька міліціонерів. Один автобус із за тонованим склом, вірогідно, з «Беркутом» виїжджав на деякий час, але потім повернувся.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на території лікарні, де перебуває Тимошенко, у кілька разів збільшилася кількість працівників міліції.

За інформацією прихильників екс-прем’єра, з 16:00 до 17:00 на територію лікарні заїхала велика кількість автомобілів, у тому числі два автобуси із тонованими вікнами.

Також у самій лікарні на першому та дев’ятому поверхах перебувають близько 40 співробітників правоохоронних органів у цивільному.