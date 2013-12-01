Мітингувальників на Майдані закликають не вживати спиртних напоїв
22:47, 01 грудня 2013Політика
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Координатори акції протесту на Майдані Незалежності в Києві закликають мітингувальників не вживати спиртних напоїв.
учасників акцїі закликають «ввести фейс-контроль», щоб на акцію не потрапили жебраки, п’яниці / Фото : прес-служба УДАР
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні заклики звучать з імпровізованої сцени через гучномовці.
Також учасників акцїі закликають «ввести фейс-контроль», щоб унеможливити потрапляння на акцію жебраків, п’яниць та іншого «специфічного контингенту».
Наразі на головному майдані столиці встановлено понад 10 наметів і триває монтаж стаціонарної сцени.
Станом на 21:40 в акції беруть участь близько 10 тисяч осіб.
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