Мітингувальників на Майдані закликають не вживати спиртних напоїв

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні заклики звучать з імпровізованої сцени через гучномовці.

Також учасників акцїі закликають «ввести фейс-контроль», щоб унеможливити потрапляння на акцію жебраків, п’яниць та іншого «специфічного контингенту».

Наразі на головному майдані столиці встановлено понад 10 наметів і триває монтаж стаціонарної сцени.

Станом на 21:40 в акції беруть участь близько 10 тисяч осіб.