В Одесі і Полтаві збирають позачергові сесії рад

Секретар Одеської міської ради, виконувач обов‘язків мера Олег Бриндак скликає на завтра, 2 грудня, позачергову сесію.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації міськради, сесія проводиться на підставі звернення більш ніж однієї третини депутатів від загального складу Одеської міської ради до в.о. міського голови, секретаря міської ради».

Засідання відбудеться о 15.00 у сесійному залі Одеської міської ради.

Позачерговій сесії рекомендовано попередній порядок денний: «Про звернення Одеської міської ради до народу, Президента України і всіх політичних сил країни».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Євромайдан-Одеса», за інформацією, що її вони мають у своєму розпорядженні, завтра «міськрада і облрада хочуть звернутися до Президента, аби ввели надзвичайний стан».

Як повідомляв УНІАН, голова Одеської обласної ради Микола Тіндюк скликає позачергову сесію на завтра на 16.00 у сесійному залі обласної ради - проспект Шевченка, 4. Порядок денний не уточнюється.

На позачергову сесію, щоб обговорити ситуацію в країні у понеділок, 2 грудня, збереться і Полтавська обласна рада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облради, сьогодні голова облради Іван Момот підписав розпорядження про скликання позачергової дев`ятнадцятої сесії шостого скликання.

Пленарне засідання відбудеться 2 грудня о 12:00 у приміщенні обласної ради (м. Полтава , вул. Жовтнева , 45).На розгляд сесії пропонується внести питання «Про суспільно-політичну ситуацію в Україні».