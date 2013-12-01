В будівлі КМДА перебуває близько тисячі мітингувальників

Як передає кореспондент УНІАН, людьми зайнято лише фойє першого та другого поверхів та Велика колонна зала.

Частина з них гріється, їсть, а потім знову йде на Майдан, інша - хто найбільше стомився - відпочиває.

Як повідомили журналістам депутати від опозиційних фракцій Київради, решту поверхів та кабінетів будівлі люди не займатимуть, оскільки у понеділок чиновники мерії прийдуть на роботу.

При цьому депутати підкреслили, що безперешкодний прохід на робочі місця співробітникам КМДА буде забезпечено.