В будівлі КМДА перебуває близько тисячі мітингувальників
23:33, 01 грудня 2013Політика
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В будівлі Київської міської державної адміністрації перебуває близько тисячі мітингувальників, які сьогодні силоміць зайняли приміщення КМДА.
Як передає кореспондент УНІАН, людьми зайнято лише фойє першого та другого поверхів та Велика колонна зала.
Частина з них гріється, їсть, а потім знову йде на Майдан, інша - хто найбільше стомився - відпочиває.
Як повідомили журналістам депутати від опозиційних фракцій Київради, решту поверхів та кабінетів будівлі люди не займатимуть, оскільки у понеділок чиновники мерії прийдуть на роботу.
При цьому депутати підкреслили, що безперешкодний прохід на робочі місця співробітникам КМДА буде забезпечено.
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