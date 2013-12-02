Прес-служба КМДА заявила про тимчасове припинення роботи через мітингувальників

Про це йдеться у заяві КМДА, розміщеній на офіційному сайті установи.

«Попри обіцянки штурмовиків адмінбудівлі КМДА не проникати в робочі кабінети держслужбовців, протестувальники виламали двері до кабінету управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації (прес-служби КМДА). З кабінету вилучені меблі, комп’ютери та оргтехніка. Документи і особисті речі працівників прес-служби розкидані на підлозі», - наголошується у заяві.

Її автори зазначають, що такі дії людей блокують роботу прес-служби у складі управління, а також відділу доступу до публічної інформації.

«Усі запити від засобів масової інформації та запити на публічну інформацію, що були надіслані на офіційні електронні адреси acred@kma.gov.ua, zapyt@kma.gov.ua після завершення робочого дня у п’ятницю, 29 листопада, не будуть отримані та зареєстровані до відновлення техніки та доступу до поштового серверу. Телефони управління також тимчасово не працюють. Ми намагатимемося і надалі інформувати представників ЗМІ про роботу КМДА та її структурних підрозділів за допомогою розсилки прес-релізів та новин на офіційному веб-порталі kievcity.gov.ua. Також продовжує працювати пошта uizdpi@kievcity.gov.ua”, - наголошується у документі.

При цьому у прес-службі зазначають, що з будь-яких питань журналісти можуть звернутися за номером телефону 067-242-37-22.