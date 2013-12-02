Прес-служба КМДА заявила про тимчасове припинення роботи через мітингувальників
В Київській міській державній адміністрації заявляють, що роботу управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату адміністрації тимчасово заблоковано через дії мітингувальників, які сьогодні удень захопили будівлю адміністративну кабінету.
Про це йдеться у заяві КМДА, розміщеній на офіційному сайті установи.
«Попри обіцянки штурмовиків адмінбудівлі КМДА не проникати в робочі кабінети держслужбовців, протестувальники виламали двері до кабінету управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації (прес-служби КМДА). З кабінету вилучені меблі, комп’ютери та оргтехніка. Документи і особисті речі працівників прес-служби розкидані на підлозі», - наголошується у заяві.
Її автори зазначають, що такі дії людей блокують роботу прес-служби у складі управління, а також відділу доступу до публічної інформації.
«Усі запити від засобів масової інформації та запити на публічну інформацію, що були надіслані на офіційні електронні адреси acred@kma.gov.ua, zapyt@kma.gov.ua після завершення робочого дня у п’ятницю, 29 листопада, не будуть отримані та зареєстровані до відновлення техніки та доступу до поштового серверу. Телефони управління також тимчасово не працюють. Ми намагатимемося і надалі інформувати представників ЗМІ про роботу КМДА та її структурних підрозділів за допомогою розсилки прес-релізів та новин на офіційному веб-порталі kievcity.gov.ua. Також продовжує працювати пошта uizdpi@kievcity.gov.ua”, - наголошується у документі.
При цьому у прес-службі зазначають, що з будь-яких питань журналісти можуть звернутися за номером телефону 067-242-37-22.