Польський віце-прем`єр скасував візит в Україну

Про це УНІАН повідомила один із організаторів заходу глава польсько-української Торгової палати Яцек Пєхота.

Він сказав, що через рішення віце-міністра та ситуацію в Україні організатори заходу вирішити відкласти його проведення на невизначений час.

Пєхота зауважив, що свою участь в завтрашньому форумі, який мав стати 12-м з моменту заснування, попередньо підтверджувало близько 200 учасників.

Поінформоване джерело повідомило УНІАН, що представники українського уряду, які виступали співорганізаторами заходу, хотіли його провести, а рішення про його скасування було прийнято через позицію польських співорганізаторів.

Як повідомляв УНІАН, Президент Польщі Броніслав Коморовський скасував свій запланований на 2 грудня візит в Україну, під час якого він планував відкрити разом з Президентом України Віктором Януковичем новий пункт пропуску на спільному кордоні, а також взяти участь у згаданому економічному форумі у Львові.

Коморовський заявляв, що власне українська сторона поінформувала, що відкриття пункту пропуску відбудеться на рівні віце-прем`єрів, а не президентів, як планувалося раніше.