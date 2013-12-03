Кличко готовий виступити охоронцем і особисто провести Азарова і міністрів в Раду

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАР», про це Кличко заявив журналістам, коментуючи заяву представника уряду про те, що Азаров через натовп не може потрапити до будівлі ВР.

“Уряд має з’явитися у Верховній Раді. Від Кабінету міністрів до парламенту – 15 хвилин. Якщо вони бояться йти – я готовий їх супроводжувати, щоби, не дай Боже, люди їх не побили”, - сказав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР планує розглянути проект постанови Верхової Ради «Про відповідальність Кабінету міністрів України».

Голова фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк, виступаючи з трибуни ВР, заявив, що без присутності членів уряду при розгляді цього питання голосування буде незаконним.

Після цього ВР підтримала вимогу викликати в парламент Кабінет міністрів у повному складі. За це рішення проголосували 368 депутатів.

У засіданні ВР було оголошено перерву до 12.00, щоб прем'єр-міністр та члени уряду прийшли до парламенту.

Водночас станом на 12.15 засідання Верховної Ради так і не розпочалося.

В урядовій ложі в парламенті з'явилися кілька членів уряду, серед яких міністр закордонних справ України Леонід Кожара, але через 5 хвилин вони залишили її.