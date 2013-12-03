ВР підтримала рішення запросити на засідання Азарова та членів Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 368 народних депутатів із 395, зареєстрованих у сесійній залі.

Від Партії регіонів “за” проголосували 147 депутатів, “Батьківщини” - 89, “УДАРу” - 40, “Свободи” - 35, КПУ- 31, позафракційних — 26.

Наразі у ВР оголошено перерву до 12.00.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР планує розглянути проект постанови Верхової Ради «Про відповідальність Кабінету міністрів України».

Голова фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк, виступаючи з трибуни ВР, заявив, що без присутності членів уряду при розгляді цього питання голосування буде незаконним.

Довідка УНІАН. Проект постанови «Про відповідальність Кабінету міністрів України» був внесений лідерами опозиційних фракцій Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком, Олегом Тягнибоком та іншими 163 народними депутатами України. Цей проект передбачає прийняття резолюції недовіри Кабміну.

2 грудня Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування розглянув проект постанови про відповідальність Кабміну та рекомендував прийняти її за основу та в цілому.

Якщо проект постанови не набере достатньої кількості голосів народних депутатів, то Верховна Рада зможе повернутися до цього питання лише на наступній сесії парламенту.

Натомість, прийняття парламентом резолюції недовіри зобов’язує прем'єр-міністра подати Президентові України заяву про відставку Кабінету міністрів у день прийняття такої резолюції.