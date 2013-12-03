У ПР підтримали рішення Ради не відправляти уряд у відставку

«Відставка Уряду передчасна, оскільки після відставки КМУ і неформування нового складу Кабміну може наступити погіршення економічної ситуації. І коли опозиціонери ставлять питання про відставку Уряду, вони не дають відповіді - а хто ж буде нести відповідальність за виплати пенсії, зарплат, надходжень до бюджету? Тому їхнє рішення було суто політичним, їх позиція зводиться до єдиного – чим гірше державі тим краще їм», - зауважив Володимир Олійник.

«Але парламент як представник всього українського народу, розуміючи й усвідомлюючи всю відповідальність і наслідки, не підтримав рішення представників опозиції. Він обрав стабільність, робочі місця, громадянський мир та спокій», - наголосив він.

За його словами, рішення парламенту не голосувати за відставку Уряду ухвалене винятково в інтересах українського народу. А ті, «хто хочуть зруйнувати спокій у державі, будуть нести відповідальність за будь-які провокації».